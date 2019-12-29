В Карпинске скончался рабочий стройплощадки после падения башенного крана
Сегодня, 10:56ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В больнице Карпинска скончался крановщик башенного крана, который упал 14 декабря во время подъема груза, сообщает E1.
Прощание с ним состоится 30 декабря.
Кран, в котором находился мужчина, упал на проезжую часть. Во время происшествия было повреждено две опоры линии электропередачи. Прокуратура и следственный комитет начали проверку организации ООО «СК Марк», сотрудником которой был погибший.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей