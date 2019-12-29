В Кольцово прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки самолета
Сегодня, 11:13ПроисшествияФото: pixabay.com
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Транспортная прокуратура Свердловской области инициировала проверку по факту экстренной посадки пассажирского самолета «Уральских авиалиний», сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
По результатам будет вынесено решение о соблюдении исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
Решение об экстренной посадке принял пилот самолета из-за того, что сработал датчик неисправности одной из систем. На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. Помощь аварийных служб не потребовалась.
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