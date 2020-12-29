Мать была пьяная: в Нижнем Тагиле пятилетняя девочка выпала из окна

Мать была пьяная: в Нижнем Тагиле пятилетняя девочка выпала из окна

Сегодня, 11:17ПроисшествияPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле пятилетняя девочка выпала из окна пятиэтажки. Об этом рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Происшествие случилось 28 декабря около 17.30 на улице Быкова, 29.

Прохожие нашли 5-летнюю девочку, которая лежала в верхней одежде в снегу около дома. Как оказалось, ребенок выпал из окна. Несовершеннолетнюю доставили в больницу.

Мать девочки неоднократно привлекалась к ответственности за злоупотребление спиртных напитков (ст.5.35 КоАП). Сотрудники полиции не смогли ее опросить, потому что на момент происшествия она находилась в нетрезвом состоянии.

По данному факту инспекторы ПДН отдела полиции 16 проводят проверку, выясняют все обстоятельства. По результатам проверки будет принято обоснованное решение,пояснили в полиции.

Напомним, в Нижнем Тагиле жители дома на ГГМ несколько лет борются с неблагополучной семьей, которая проживает в подъезде. Они дерутся между собой и не следят за детьми. Воспитанием несовершеннолетних никто не занимается, дети без присмотра гуляют по крыше прилегающего к дому банка.

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