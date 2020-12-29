Мать была пьяная: в Нижнем Тагиле пятилетняя девочка выпала из окна

Напомним, в Нижнем Тагиле жители дома на ГГМ несколько лет борются с неблагополучной семьей, которая проживает в подъезде. Они дерутся между собой и не следят за детьми. Воспитанием несовершеннолетних никто не занимается, дети без присмотра гуляют по крыше прилегающего к дому банка.