На трассе Екатеринбург-Серов под Невьяском фура «Магнит» улетела в кювет

Происшествие случилось 28 декабря около 22.00. На записи заметно, что фура протаранила знак на повороте, его загнуло наполовину. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Кроме того, была вызвана спецтехника, чтобы вытащить съехавший автомобиль.