На трассе Екатеринбург-Серов под Невьяском фура «Магнит» улетела в кювет

На трассе Екатеринбург-Серов под Невьяском фура «Магнит» улетела в кювет

Сегодня, 11:21ПроисшествияPhoto: TagilCity.ru
На трассе Екатеринбург-Серов на своротку в Невьяск фура «Магнит» съехала в кювет.

Происшествие случилось 28 декабря около 22.00. На записи заметно, что фура протаранила знак на повороте, его загнуло наполовину. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Кроме того, была вызвана спецтехника, чтобы вытащить съехавший автомобиль.

Выглядит так, словно фура резко повернула на 90 градусов и съехала в кювет. Скорее всего занесло, условия на трассе не очень хорошие,рассказал редакции TagilCty.ru очевидец происшествия.

Он отметил, что на дороге из-за снега в некоторых местах транспорт двигался по одной полосе.

Video:TagilCity.ru

Напомним, в конце сентября под Нижним Тагилом на 242 километре Серовского тракта во время движения загорелась фура из-за короткого замыкания в мотором отсеке.

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