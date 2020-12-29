«Расстреляли и убежали»: в центре Екатеринбурга неизвестные устроили стрельбу

Очевидцы говорят, что пострадал один из двух мужчин. По их словам, заведение, торгующее алкоголем, работает круглосуточно и мешает спокойной жизни местных жителей.
На входе в магазин просто налетели малолетки, расстреляли со спины из травмата и сбежали. Просто так, напали со спины. Одному парню досталось, пробило куртку, футболку и кожу,рассказал очевидец Е1.
По словам сотрудников магазина никакого конфликта до происшествия не было. Мужчина купил напитки и вышел из помещения, после чего сотрудники услышали хлопки.
Потом он спустился обратно в магазин, мы вызвали полицию и скорую,рассказал сотрудник магазина.
На месте происшествия полицейские обнаружили четыре гильзы от травматического пистолета. Судя по ним, нападавшие стреляли с одной точки.
Напомним, 24 декабря в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в водителя маршрутки, после чего он скончался от полученной раны в больнице.