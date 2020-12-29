«Расстреляли и убежали»: в центре Екатеринбурга неизвестные устроили стрельбу

«Расстреляли и убежали»: в центре Екатеринбурга неизвестные устроили стрельбу

Сегодня, 09:30ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу по мужчинам у дома на улице Луначарского, 81 радом с магазином «Пивлавка».

Очевидцы говорят, что пострадал один из двух мужчин. По их словам, заведение, торгующее алкоголем, работает круглосуточно и мешает спокойной жизни местных жителей.

На входе в магазин просто налетели малолетки, расстреляли со спины из травмата и сбежали. Просто так, напали со спины. Одному парню досталось, пробило куртку, футболку и кожу,рассказал очевидец Е1.

По словам сотрудников магазина никакого конфликта до происшествия не было. Мужчина купил напитки и вышел из помещения, после чего сотрудники услышали хлопки.

Потом он спустился обратно в магазин, мы вызвали полицию и скорую,рассказал сотрудник магазина.

На месте происшествия полицейские обнаружили четыре гильзы от травматического пистолета. Судя по ним, нападавшие стреляли с одной точки.

Напомним, 24 декабря в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в водителя маршрутки, после чего он скончался от полученной раны в больнице.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
травматический пистолетЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы