«Расстреляли и убежали»: в центре Екатеринбурга неизвестные устроили стрельбу

В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу по мужчинам у дома на улице Луначарского, 81 радом с магазином «Пивлавка».

Очевидцы говорят, что пострадал один из двух мужчин. По их словам, заведение, торгующее алкоголем, работает круглосуточно и мешает спокойной жизни местных жителей. На входе в магазин просто налетели малолетки, расстреляли со спины из травмата и сбежали. Просто так, напали со спины. Одному парню досталось, пробило куртку, футболку и кожу,рассказал очевидец Е1. По словам сотрудников магазина никакого конфликта до происшествия не было. Мужчина купил напитки и вышел из помещения, после чего сотрудники услышали хлопки. Потом он спустился обратно в магазин, мы вызвали полицию и скорую,рассказал сотрудник магазина. На месте происшествия полицейские обнаружили четыре гильзы от травматического пистолета. Судя по ним, нападавшие стреляли с одной точки. Напомним, 24 декабря в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в водителя маршрутки, после чего он скончался от полученной раны в больнице. Появились фотографии с места убийства водителя маршрутки в Екатеринбурге

