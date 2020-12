Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего схиигумена Сергия на два месяца, сообщает Е1.

Напомним, скандального схимонаха задержали ночью 29 декабря. Ему предъявили обвинение за самоуправство и склонение к суициду. Вслед за экс-схимонахом был задержан его пиарщик Всеволод Могучев, которого медики «скорой» из-за ухудшения самочувствия увезли из зала суда во время избрания меры пресечения. Скандальному экс-схиигумену Сергию предъявлено обвинение в склонении к самоубийству

