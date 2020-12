В Екатеринбурге Всеволода Могучева увезли медики «скорой» из зала суда из-за ухудшения самочувствия.

В суде должно было пройти рассмотрение административного материала. Могучеву вменяется нарушение по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции), пишет Ура.ру. По информации от источника в суде, Могучев был госпитализирован в травматологию Центральной городской клинической больницы № 23. У него диагностирована черепно-мозговая травма. Напомним, «пиарщика» опального отца Сергия задержали 29 декабря. На Урале задержан пиарщик скандального схимонаха Сергия Всеволод Могучев

