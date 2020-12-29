В Нижнем Тагиле на Гастелло иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка

Инцидент произошел 28 декабря около 20.00, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген» под управлением мужчины 1979 года рождения двигался со стороны улицы Гвардейская в сторону улицы Металлургов. Возле дома № 19 на улице Гастелло водитель допустил наезд на подростка, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.
В результате происшествия подросток был госпитализирован в детскую центральную больницу с сотрясением головного мозга.
Сотрудники ГИБДД установили, что иномаркой управлял мужчина, имеющий стаж вождения восемь лет. Ранее за нарушение ПДД в 2020 году он не привлекался.
Водитель рассказал, что ехал с небольшой скоростью, но из-за припаркованного с левой стороны дороги автомобиля он не заметил подростка. Он предпринял попытку экстренного торможения, однако наезда избежать не удалось.
Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Водитель на момент аварии был трезв.
Напомним, 25 декабря около 12.00 на улице Металлургов возле дома № 32 неустановленный водитель допустил наезд на женщину 1951 года рождения. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате она получила ушибы. В результате водитель был найден. Им оказался 25-летний молодой человек.