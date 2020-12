В Нижнем Тагиле на Гастелло иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка

В Нижнем Тагиле на улице Гастелло произошло ДТП, в результате которого пострадал 16-летний пешеход.

Инцидент произошел 28 декабря около 20.00, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД. По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген» под управлением мужчины 1979 года рождения двигался со стороны улицы Гвардейская в сторону улицы Металлургов. Возле дома № 19 на улице Гастелло водитель допустил наезд на подростка, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. В результате происшествия подросток был госпитализирован в детскую центральную больницу с сотрясением головного мозга. Сотрудники ГИБДД установили, что иномаркой управлял мужчина, имеющий стаж вождения восемь лет. Ранее за нарушение ПДД в 2020 году он не привлекался. Место ДТП Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Водитель рассказал, что ехал с небольшой скоростью, но из-за припаркованного с левой стороны дороги автомобиля он не заметил подростка. Он предпринял попытку экстренного торможения, однако наезда избежать не удалось. Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Водитель на момент аварии был трезв. Напомним, 25 декабря около 12.00 на улице Металлургов возле дома № 32 неустановленный водитель допустил наезд на женщину 1951 года рождения. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате она получила ушибы. В результате водитель был найден. Им оказался 25-летний молодой человек. В Нижнем Тагиле на Тагилстрое водитель сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter