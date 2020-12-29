В Нижнем Тагиле на Гастелло иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка

В Нижнем Тагиле на Гастелло иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка

Сегодня, 12:45ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле на улице Гастелло произошло ДТП, в результате которого пострадал 16-летний пешеход.

Инцидент произошел 28 декабря около 20.00, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген» под управлением мужчины 1979 года рождения двигался со стороны улицы Гвардейская в сторону улицы Металлургов. Возле дома № 19 на улице Гастелло водитель допустил наезд на подростка, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

В результате происшествия подросток был госпитализирован в детскую центральную больницу с сотрясением головного мозга.

Сотрудники ГИБДД установили, что иномаркой управлял мужчина, имеющий стаж вождения восемь лет. Ранее за нарушение ПДД в 2020 году он не привлекался.

Место ДТП
Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель рассказал, что ехал с небольшой скоростью, но из-за припаркованного с левой стороны дороги автомобиля он не заметил подростка. Он предпринял попытку экстренного торможения, однако наезда избежать не удалось.

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Водитель на момент аварии был трезв.

Напомним, 25 декабря около 12.00 на улице Металлургов возле дома № 32 неустановленный водитель допустил наезд на женщину 1951 года рождения. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате она получила ушибы. В результате водитель был найден. Им оказался 25-летний молодой человек.

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