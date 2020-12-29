В Нижнем Тагиле на Гастелло иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка

Напомним, 25 декабря около 12.00 на улице Металлургов возле дома № 32 неустановленный водитель допустил наезд на женщину 1951 года рождения. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате она получила ушибы. В результате водитель был найден. Им оказался 25-летний молодой человек.