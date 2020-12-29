Во Франции умер модельер Пьер Карден

На момент смерти мужчине было 98 лет. Информация стала известна от родных умершего, пишет Франс-Пресс.
Пьер Карден родился в итальянском городе Венеция в 1922 году. Убегая от фашистского режима, его семья иммигрировала во Францию через два года. Его карьера началась на театральном поприще художником по костюмам. После Второй мировой войны он трудился в ателье у Кристиана Диора.
Его бренд имеет патенты на сотни изобретений. В их число входят разноцветные чулки и пиджаки без воротников, которые разрабатывались для членов группы The Beatles.
В 2009 году ООН назначил Кардена послом доброй воли.
Напомним, в конце ноября скончался футболист Диего Марадона. В возрасте 60 лет у него остановилось сердце.