Во Франции умер модельер Пьер Карден

Пьер Карден родился в итальянском городе Венеция в 1922 году. Убегая от фашистского режима, его семья иммигрировала во Францию через два года. Его карьера началась на театральном поприще художником по костюмам. После Второй мировой войны он трудился в ателье у Кристиана Диора.