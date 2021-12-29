Четверть населения России ждет ухудшения качества жизни в 2022 году

Опрос проводился среди граждан Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Социологов интересовало, каких изменений в 2022 году ждут люди: плохих или хороших.
Мнения по этому поводу разделились. Еще не достигшие 30 лет респонденты высказались оптимистично. 53 процента заявили что да, жизнь в России в 2022 году улучшится. Но еще 10% эту точку зрения не разделили.
Мужчины и женщины в возрасте от 46 до 60 лет с этими 10% оказались вполне солидарны. Так, 14% «шагнувших к пенсии» выразили пессимизм, указав на многочисленные негативы. А 37% респондентов и вовсе не ждут каких-либо сдвигов. Плохих или хороших — без разницы.
Каждый пятый россиянин надеется на изменение жизни к лучшему (19%), а к худшему — каждый четвёртый (26%). И не ждут этого вовсе 40% граждан. Они уверены что в России ничего не изменится, показал результат соцопроса, сообщают «Новые Известия».