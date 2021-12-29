Четверть населения России ждет ухудшения качества жизни в 2022 году

Четверть населения России ждет ухудшения качества жизни в 2022 году
Четверть населения России ждет ухудшения качества жизни в 2022 году
Сегодня, 15:54ПроисшествияФото: pixabay.com
Фонд «Общественное мнение» провел очередной социологический опрос населения. По нему каждый четвертый россиян ожидает ухудшения качества жизни.

Опрос проводился среди граждан Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Социологов интересовало, каких изменений в 2022 году ждут люди: плохих или хороших.

Мнения по этому поводу разделились. Еще не достигшие 30 лет респонденты высказались оптимистично. 53 процента заявили что да, жизнь в России в 2022 году улучшится. Но еще 10% эту точку зрения не разделили.

Мужчины и женщины в возрасте от 46 до 60 лет с этими 10% оказались вполне солидарны. Так, 14% «шагнувших к пенсии» выразили пессимизм, указав на многочисленные негативы. А 37% респондентов и вовсе не ждут каких-либо сдвигов. Плохих или хороших — без разницы.

Каждый пятый россиянин надеется на изменение жизни к лучшему (19%), а к худшему — каждый четвёртый (26%). И не ждут этого вовсе 40% граждан. Они уверены что в России ничего не изменится, показал результат соцопроса, сообщают «Новые Известия».

Материалы по теме:
опросНовые известиянаселениесоциологи
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы