Два года колонии за смертельное ДТП получил свердловский полицейский

Два года колонии за смертельное ДТП получил свердловский полицейский
Два года колонии за смертельное ДТП получил свердловский полицейский
Сегодня, 16:14ПроисшествияФото: 1MI
25-летний полицейский из поселка Свободный был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим за собой причинение тяжкого вреда здоровью одного и смерть другого человека.

Как установило судебное следствие, в ночь на 26 октября 2019 года мужчина превысил скорость на 30 километров в час на улице Красноармейской в деревне Северная, в результате чего сбил двух человек, находившихся на полосе движения. Сбитый мужчина от полученных травм впоследствии умер, а пострадавшей женщине были нанесены тяжкие травмы.

Суд приговорил полицейского к двум годам колонии-поселения и лишил водительских прав на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе областного СК.

Если апелляционный суд оставит приговор в силе, то мужчина будет уволен из полиции по отрицательным мотивам, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

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