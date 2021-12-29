Муж обвинившей врачей в бесплодии екатеринбурженки обратился к Александру Бастрыкину

Мужчина просит передать дело из областного управление Следственного комитета в Москву. По словам Александра Липницкого, на Урале продолжают нарушать права его жены — так, следователь скрыл от них информацию о том, что повторная судмедэкспертиза будет проходить в столице региона, а значит, в ее проведении будут участвовать врачи больницы, которая и проходит фигурантом дела.