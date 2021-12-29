Стая бродячих собак напала на 8-летнюю школьницу в Нижнем Тагиле

Стая бродячих собак напала на 8-летнюю школьницу в Нижнем Тагиле
Стая бродячих собак напала на 8-летнюю школьницу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:04ПроисшествияФото: Pixabay
Беспризорные собаки набросились на 8-летнюю девочку в Нижнем Тагиле и укусили, когда она шла в школу на елку.

По предварительным данным, происшествие случилось 27 декабря. Информация об этом поступила в городской отдел СК. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку, сообщил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.

Также информация об инциденте проверяется прокуратурой. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и серьезность полученных девочкой травм, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, прокуратура проверит, действует ли в данный момент на территории города контракт на отлов бродячих животных.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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