Тагильчанин приговорен к 8,5 годам колонии за ДТП с тремя погибшими

Тагильчанин приговорен к 8,5 годам колонии за ДТП с тремя погибшими
Тагильчанин приговорен к 8,5 годам колонии за ДТП с тремя погибшими
Сегодня, 18:42ПроисшествияФото: 1MI
Суд признал жителя Нижнего Тагила Максима Ячменева виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, приведшем к смерти трех человек.

Также Ячменев обязан выплатить потерпевшим 2 млн рублей, и лишен права управления автотранспортом на 3 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Смертельное ДТП случилось 15 февраля этого года. Будучи нетрезвым за рулем Chery Tiggo на автодороге Нижний Тагил-Висимо — Уткинск — Усть-Утка, мужчина не справился с управлением своего автомобиля и вылетел на «встречку», где столкнулся с «ВАЗ-21070», который в результате столкнулся еще и с попутным Renault Kaptur. В результате ДТП погибли водитель и пассажир «семерки», а также пассажир китайского автомобиля под управлением осужденного.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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