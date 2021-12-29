В Нижнем Тагиле арестован обвиняемый в убийстве двухлетнего мальчика

В Нижнем Тагиле арестован обвиняемый в убийстве двухлетнего мальчика
В Нижнем Тагиле арестован обвиняемый в убийстве двухлетнего мальчика
Сегодня, 14:14ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения обвиняемому в гибели двухлетнего ребенка.

Фигурант уголовного дела — мужчина. Это сожитель матери двухлетнего ребенка. Тагильчанка оставила с ним своего малыша, а он его ударил. Карапуз упал, ударился головой, получил травму и впал в кому. Спасти его врачам не удалось.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью СК возбудил уголовное дело дело. Мужчину задержали и взяли показания. Он признался в совершенном правонарушении. С его слов, мальчик помешал ему смотреть телевизор. И тогда он ударил ребенка.

Следователи заявили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста. Суд его удовлетворил, обвиняемого взяли под стражу в зале заседаний и увезли в СИЗО. Своей участи он будет дожидаться в изоляции от общества.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
мальчикгибель мальчикаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы