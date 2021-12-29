В Нижнем Тагиле арестован обвиняемый в убийстве двухлетнего мальчика

Фигурант уголовного дела — мужчина. Это сожитель матери двухлетнего ребенка. Тагильчанка оставила с ним своего малыша, а он его ударил. Карапуз упал, ударился головой, получил травму и впал в кому. Спасти его врачам не удалось.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью СК возбудил уголовное дело дело. Мужчину задержали и взяли показания. Он признался в совершенном правонарушении. С его слов, мальчик помешал ему смотреть телевизор. И тогда он ударил ребенка.
Следователи заявили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста. Суд его удовлетворил, обвиняемого взяли под стражу в зале заседаний и увезли в СИЗО. Своей участи он будет дожидаться в изоляции от общества.