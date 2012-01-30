Большой пожар уничтожил несколько строений в саду под Нижним Тагилом

В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел в коллективном саду «Горняк-3», на станции Монзино под Нижним Тагилом. Площадь пожара составила 117 квадратных метров. Пламя повредило гараж, сгорели частная баня, надворные постройки, а также садовые домики № 84, 86 и 88. К счастью, никто не пострадал. Причина ЧП сейчас устанавливается.