Большой пожар уничтожил несколько строений в саду под Нижним Тагилом
30 января 2012, 08:40ПроисшествияОльга
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Большой пожар уничтожил несколько зданий в коллективном саду на станции под Нижним Тагилом. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел в коллективном саду «Горняк-3», на станции Монзино под Нижним Тагилом. Площадь пожара составила 117 квадратных метров. Пламя повредило гараж, сгорели частная баня, надворные постройки, а также садовые домики № 84, 86 и 88. К счастью, никто не пострадал. Причина ЧП сейчас устанавливается.
© АПИ
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