Тагильский таксист спасся от вооруженного ножом пассажира
Разбойное нападение на таксиста совершено вечером в пятницу. Водителю крупной фирмы – оператора такси в Нижнем Тагиле поступил заказ на Вагонку.
Приехав на место, пассажир попросил водителя свозить его еще по одному адресу, а потом еще по одному. В общей сложности таксист катал мужчину 3 часа. А когда тот попросил увезти его в Невьянск – терпение водителя закончилось. Он потребовал оплатить длительную поездку или заправить машину бензином.
Сговорились на поездке на Старатель – к матери пассажира. У дома 25 на улице Гагарина злоумышленник достал нож и ударил таксиста сначала в шею, затем в руку. Несмотря на ранения, таксист сумел добежать до автостоянки, расположенной поблизости. Там охранник помог вызвать скорую и полицию. Сигнал поступил в дежурную часть в 23:15, рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД.
Разбойник же завел чужую Дэу-Нексию и уехал. Но недалеко. Автомобиль оборудован системой позиционирования. Его обнаружили недалеко от Леневки. Ближайший наряд ДПС задержал преступника, который не успел покинуть салон угнанного авто. 29-летний житель поселка Октябрьский нигде не работает, и много лет провел за решеткой. На этот раз он, по всей видимости, снова надолго отправится в места лишения свободы. Ему инкриминируют разбойное нападение – это очень серьезная статья уголовного кодекса. Машину хозяину вернули.