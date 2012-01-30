Тагильский таксист спасся от вооруженного ножом пассажира

Приехав на место, пассажир попросил водителя свозить его еще по одному адресу, а потом еще по одному. В общей сложности таксист катал мужчину 3 часа. А когда тот попросил увезти его в Невьянск – терпение водителя закончилось. Он потребовал оплатить длительную поездку или заправить машину бензином.

Сговорились на поездке на Старатель – к матери пассажира. У дома 25 на улице Гагарина злоумышленник достал нож и ударил таксиста сначала в шею, затем в руку. Несмотря на ранения, таксист сумел добежать до автостоянки, расположенной поблизости. Там охранник помог вызвать скорую и полицию. Сигнал поступил в дежурную часть в 23:15, рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД.