В Кировграде ребенок умер, катаясь на самодельных качелях
30 января 2012, 11:42Происшествия
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9-летний мальчик катался на самодельных качелях, расположенных на детской площадке. Ребенок упал с них, и его голова запуталась в сложной конструкции. Мальчик задохнулся.
По данным пресс-службы Следственного комитета РФ по Свердловской области, эти качели были сделаны из оплетки кабеля, прикрепленной к сооружению «Радуга» на детской площадке. Информация о несчастном случае поступила вечером 27 января, когда бригада скорой помощи, выехавшая на место происшествия, констатировала смерть ребенка.
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