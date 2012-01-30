В Кировграде ребенок умер, катаясь на самодельных качелях

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ по Свердловской области, эти качели были сделаны из оплетки кабеля, прикрепленной к сооружению «Радуга» на детской площадке. Информация о несчастном случае поступила вечером 27 января, когда бригада скорой помощи, выехавшая на место происшествия, констатировала смерть ребенка.