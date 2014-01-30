Лжеполицейские ограбили двух пенсионерок в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции не в первый раз слышат подобные рассказы. И это означает только одно, что человека обманули мошенники.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу отдела полиции № 16. Прибывшим сотрудникам полиции пенсионерка рассказала, что днем вернулась из магазина «Магнит». Спустя 5 минут раздался звонок. Перед пенсионеркой стоял мужчина в темно-синей форме, который представился сотрудником полиции, но никаких отличительных знаков на форменной одежде она не увидела. «Полицейский» сообщил ей, что она расплатилась в магазине фальшивой купюрой, и теперь необходимо проверить подлинность всех остальных денежных средств. Попросил паспорт и все имеющиеся деньги. Поторопил, сказав, что внизу у подъезда ждет машина с группой специалистов для проверки денег. Женщина передала мужчине 17500 рублей, а спустя полчаса, не дождавшись «сотрудника», позвонила по телефону 02.

Подобный случай произошел на Красном Камне. В одну из квартир по улице Победы позвонил молодой человек. Хозяйка квартиры, не раздумывая, открыла дверь. Позже она объяснила свои действия тем, что в их доме работали слесари от управляющей компании, производили замену труб, и женщина решила, что это именно они. Мужчина же представился сотрудником полиции и поинтересовался, где женщина получает пенсию. Узнав, что через Сбербанк, он тут же предположил, что к пенсионерке могли попасть фальшивые купюры, и теперь необходимо проверить все деньги на подлинность. 93-летняя женщина передала мужчине 6900 рублей. Мужчина взял деньги и ушел. Бабушка только вечером рассказала о случившемся племяннице. Она-то и вызвала сотрудников полиции, когда поняла, что произошло.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции напоминают тагильчанам: если к вам пришел сотрудник полиции, он обязан представиться, предъявить служебное удостоверение, назвать службу, сотрудником которой он является и объяснить причину посещения. Всю эту информацию можно проверить, позвонив по телефону 02. Не торопитесь пускать в дом незнакомых людей, обо всех подозрительных гражданах сообщайте в полицию.