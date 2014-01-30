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Пожароопасная зима: за два дня в Нижнем Тагиле сгорело три дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожароопасная зима: за два дня в Нижнем Тагиле сгорело три дома

30 января 2014, 12:30Происшествия
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