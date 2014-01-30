Пожароопасная зима: за два дня в Нижнем Тагиле сгорело три дома

Вчера в Нижнем Тагиле на улице Мечникова. Как сообщают в ГУ МЧС, на территории 100 кв.м. сгорел частный жилой дом №22. Кроме того, причинен ущерб и дому рядом - №24, где сгорел автомобиль Daewoo Matiz, кровля здания, чердак и повреждена внутренняя обшивка. Вот что рассказывают пользователи, жители дома №22:

Хозяин 24 дома отогревал машину электрической плиткой, так как выезжал каждый день куда-то. А в 22 доме был мой отец один, отгадывал кроссворды, ведь на улице было -36 градусов. В дверь позвонили, и сказали «Мы горим». И печи в нашем доме нет совсем, заливали фундамент, снесли, да так и не построили. В связи с тем, что 24 дом был кирпичный, его внутренности загорелись только когда вспыхнула крыша. И хозяев 24 вроде бы увезла скорая - надышались.

Второй пожар случился на ГГМ сегодня ночью. В 5:06 в МЧС поступило сообщение о возгорании дома №13 по улице Рабочая. На площади 2 кв.м. повреждено чердачное перекрытие частного дома. Причина – нарушение правил эксплуатации отопительной печи. Полностью пожар потушили в 6:43.

Во избежание опасности возникновения пожаров и его последствий, все население должно знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, как на работе, так и дома. Своевременно чистить печи и дымоходы, не оставлять без внимания включенные электроприборы, не перегружать электросети, не курить в постели, не разрешать детям играть со спичками и баловаться у открытого огня. В случае возгорания звонить по номеру 112.