В Екатеринбурге автобус с 18 пассажирами врезался в дерево (ФОТО)

Случившийся инцидент стал полной неожиданностью для водителя автобуса. Он ехал по улице Сибирский тракт, как вдруг внезапно его автобус занесло в правую сторону. Транспорт выехал передней частью за пределы дороги. Врезавшись в дерево, растущее на краю дороги, автобус остановился. От удара он получил технические повреждения, разбито лобовое стекло.

В момент ДТП в автобусе кроме водителя находилось порядка 18 пассажиров. Бригады скорой помощи, прибывшие на место, осмотрели их и оказали необходимую помощь.

Сотрудники ГАИ пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего и установить виновника.

В ноябре прошлого года на трассе в Свердловской области столкнулись автобус с 25 пассажирами и «десятка». Тогда погиб человек.