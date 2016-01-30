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В Екатеринбурге автобус с 18 пассажирами врезался в дерево (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге автобус с 18 пассажирами врезался в дерево (ФОТО)

30 января 2016, 13:30ПроисшествияДенис Таратонов
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