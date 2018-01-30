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4 спортивных объекта были «заминированы» в Екатеринбурге вслед за больницей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 спортивных объекта были «заминированы» в Екатеринбурге вслед за больницей

30 января, 15:00Происшествия
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