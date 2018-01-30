4 спортивных объекта были «заминированы» в Екатеринбурге вслед за больницей

Вечером 29 января в полицию уральской столицы позвонил неизвестный и сообщил о минировании 4 спортивных объектов.

Как рассказал начальник региональной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, эвакуация посетителей и персонала потребовалась из Верх-Исетского оздоровительного центра, дворца спорта «Уралец» и оздоровительного центра «Калининец».

Из зданий полицейские в общей сложности эвакуировали 335 человек. Проверка служебных помещений, самих объектов и близлежащих территорий показала, что угрозы жизни и здоровью посетителей нет. Никаких взрывоопасных предметов выявлено не было, о чем сообщил представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Угрозы спортивным объектам и находившимся внутри них людям не имелось. Инициаторы этой информационной атаки напрасно надеются кого-либо из уральцев запугать. Гниды, а иначе назвать их сложно, стоящие за этой акцией «устрашения», должны знать и помнить, что сыщики их вычислят и привлекут к уголовной ответственности, которая с недавних пор в России серьезно ужесточена прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы полиции Валерий Горелых.

В ОВД началась проверка по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, по результатам которой будет озвучено процессуальное решение.

Кроме того, Валерий Горелых рассказал о проверке в городской больнице Екатеринбурга, откуда 29 января были эвакуированы 500 человек из-за сообщения о бомбе. Он пояснил, что задержан подозреваемый в лжеминировании, которым оказался 62-летний мужчина. По словам полицейского, задержанный был пациентом больницы и не хотел покидать медучреждение из-за серьезного заболевания, пишет интернет-газета Znak.