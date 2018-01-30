Голый уралец ворвался в квартиру и заставил домочадцев спрыгнуть с балкона (ВИДЕО)

Инцидент произошёл в 10:30 утра 29 января на улице Мичурина. Мужчина, ранее неоднократно судимый, находился под воздействием, предположительно, наркотических веществ. В ноябре гражданин освободился из тюрьмы, где он отбывал наказание за грабеж.

29 января он бегал по улицам в одних трусах, а затем ворвался в первую попавшуюся квартиру на втором этаже. Он кричал и молил о помощи, якобы за ним кто-то гонится. В квартире находилась сегодня семейная пара и 47-летняя мать мужа. Женщина впустила его, однако гость оказался опасным. Он схватил два кухонных ножа и начал громить имущество. Взрослых неадекватный гражданин увел на балкон и заставил спрыгнуть со второго этажа. Мать и мужчина совершили прыжок, а девушку злоумышленник сбросил сам, поскольку она отказалась прыгать. При падении молодая мать получила сотрясение головного мозга и переломы. Её госпитализировали.

Злоумышленник ломал имущество и выбрасывал вещи с балкона. Годовалый ребенок оставался в кроватке, его мужчина не тронул, рассказал начальника пресс-служб ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

Прибывшие на место полицейские не смогли попасть в квартиру, поскольку злоумышленник забаррикадировался. Он кричал с балкона, что не откроет дверь, поскольку все хотят его убить. Сыщики в итоге уговорили мужчину сдаться, и он спрыгнул со второго этажа в руки правоохранителей, передаёт «Вечерний Карпинск».

Гражданин продолжил буянить на улице. Успокоить его удалось лишь при помощи особого укола. Женщина, пострадавшая при падении из балкона, была отправлена на медэкспертизу для оценки степени тяжести травм. Расследование продолжается.