Мужчина подарил незнакомцу из Екатеринбурга украденный в поезде телефон

Поезд № 102 следовал по маршруту «Пенза-Нижневартовск» с запланированной остановкой на станции Екатеринбург-Пассажирский. Проводник 10 вагона, поговорив по телефону за несколько минут до прибытия, оставила аппарат на столике в купе. Во время стоянки поезда телефон пропал, сумма ущерба составила 6100 рублей.

Сотрудники Линейного отдела МВД России задержали грабителя в Нижнем Тагиле. Раннее судимый за грабеж житель Оренбурга 1964 года рождения приобрел билет до Челябинска и, доехав до Екатеринбурга, совершил кражу телефона. Дальше вор отправился в букмекерскую контору и подарил телефон незнакомому мужчине, после чего уехал в Нижний Тагил, совершив в городе еще одну кражу.