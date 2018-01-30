Обиженная девушка под Нижним Тагилом ударила пьяного сожителя шилом (ФОТО)

Инцидент произошел 13 ноября 2017 года в селе Краснополье под Нижним Тагилом. В полицию поступило сообщение о том, что в доме по улице Дачная девушка набросилась на своего сожителя и тяжело ранила его.

Полицейские, выехав по указанному адресу, обнаружили на полу молодого человека в крови без сознания. В помещении также находилась и 24-летняя пьяная хозяйка дома. Девушку доставили в отделение полиции, а ее сожителя госпитализировали.

Задержанная призналась в содеянном. Она рассказала полицейским, что накануне утром поругалась со своим 23-летним молодым человеком из-за того, что тот не хотел устраиваться на работу и никак не помогал девушке в воспитании сына. Девушка выгнала сожителя из дома, а сама купила в магазине 3 бутылки пива и выпила их в одиночестве.

Позже молодой человек вернулся в дом, также находясь в подпитии, и конфликт начался снова. В какой-то момент мужчина ударил девушку по затылку, а она в ответ схватила кухонный нож и набросилась на сожителя. Однако тот выхватил нож, уронил свою подругу на пол и прижал ее к полу, чтобы та успокоилась.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Девушка сдаваться не собиралась: она схватила самодельное шило и несколько раз воткнула его мужчине в спину. От боли он отпустил подругу, а та нанесла ему еще один удар шилом по щеке. Молодой человек потерял сознание, а его сожительница испугалась и позвонила своей матери, которая и вызвала полицию.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, материалы по уголовному делу направлены в суд для рассмотрения. За нанесение тяжкого вреда здоровью сожителя подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».