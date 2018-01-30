Стюардесса сломала палец 2-летней девочке на рейсе из Екатеринбурга

Инцидент произошел летом 2017 года на рейсе из Екатеринбурга в Анталию. 2-летняя девочка вместе с родителями и бабушкой отправилась на отдых. Во время полета стюардесса начала собирать с пассажиров использованные ланч-боксы, не заметила руку девочки в проходе и прищемила ей мизинец дверью тележки.

По прилете у девочки диагностировали перелом пальца. Родители оценили нанесенный ребенку ущерб в 1 млн рублей и обратились в суд, однако по решению суда с авиакомпании взыскали лишь 45 000 рублей: 30 000 рублей компенсации и 15 000 рублей штраф в пользу семьи пострадавшей. Обе стороны решили обжаловать это решение, однако в суде его оставили без изменений.

В Свердловском областном суде была доказана неосторожность бортпроводницы, которая закрывала дверцу тележки, не убедившись в отсутствии помех, и прищемила палец девочке. Кроме того, по мнению судебной коллегии, в случившемся виновны и родители ребенка, которые не предприняли должных мер контроля для обеспечения его безопасности, пишет E1.ru.