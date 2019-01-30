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Обвиняемому в убийстве Александра Чумарина тагильчанину грозит до 15 лет тюрьмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обвиняемому в убийстве Александра Чумарина тагильчанину грозит до 15 лет тюрьмы

Сегодня, 19:24ПроисшествияФото: Поиск Александра Чумарина/vk.com/club149793057
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