Обвиняемому в убийстве Александра Чумарина тагильчанину грозит до 15 лет тюрьмы
Тагильчанин, который обвиняется в убийстве Александра Чумарина, предстанет перед судом. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
По версии следствия, в июле 2017 года житель Нижнего Тагила приехал в кафе «Девичья башня». Туда на автомобиле его привез знакомый. Когда обвиняемый вышел из машины, он начал разговор с незнакомым мужчиной - Александром Чумариным. В ходе беседы мужчины повздорили. После разговора Александр ушел, однако обвиняемый попросил знакомого поехать за ним. После того, как обвиняемый вышел из машины, он пырнул ножом в живот молодого человека, с которым вступил в словесную перепалку вновь.
Тело мужчины тагильчанин поместил в багажник и велел водителю ехать на Главный карьер. Там он сбросил тело в воду.
Уголовное дело в отношении тагильчанина направлено в суд. Ему грозит до 15 лет заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района.
Напомним, что 24-летний хоккейный тренер Александр Чумарин пропал 2 июля 2017 года. Для его поисков задействовались волонтеры, обследовалось дно нижнетагильского пруда и карьера шахты «Магнетитовая», поиски также велись при помощи экстрасенса.
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