Обвиняемому в убийстве Александра Чумарина тагильчанину грозит до 15 лет тюрьмы

По версии следствия, в июле 2017 года житель Нижнего Тагила приехал в кафе «Девичья башня». Туда на автомобиле его привез знакомый. Когда обвиняемый вышел из машины, он начал разговор с незнакомым мужчиной - Александром Чумариным. В ходе беседы мужчины повздорили. После разговора Александр ушел, однако обвиняемый попросил знакомого поехать за ним. После того, как обвиняемый вышел из машины, он пырнул ножом в живот молодого человека, с которым вступил в словесную перепалку вновь.