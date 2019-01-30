Труп 17-летнего подростка обнаружен в заброшенной больнице Екатеринбурга
Сегодня, 20:24ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тело 17-летнего подростка было найдено в здании заброшенной больницы в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Тело молодого человека нашли 30 января на четвертом этаже заброшенного здания его друзья. Екатеринбуржец пропал накануне после ссоры со своей девушкой.
Как сообщает пресс-службе регионального Следственного комитета, по факту смерти молодого человека начата проверка, пишет «Твой континент».
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