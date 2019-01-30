Угнали автомобиль и совершили грабеж: двое подозреваемых задержаны в Нижнем Тагиле
35-летний и 25-летний жители посёлка Горноуральского задержаны по подозрению в совершении грабежа и кражи автомобиля в Нижнем Тагиле.
55-летняя тагильчанка обратилась в отдел полиции с заявлением о нападении двух мужчин. Злоумышленники подъехали на серебристом автомобиле к женщине, когда она шла на остановку по улице Ульяновской. Мужчины попытались отобрать у тагильчанки сумку, но потерпевшая оказала сопротивление. Тогда один из нападавших толкнул женщину в плечо, от этого из сумки выпал кошелек, в котором находились банковские карты и 17 тысяч рублей. Мужчины забрали добычу и скрылись.
После обращения женщины правоохранительные органы отправились на поиски преступников. Они увидели у одного из круглосуточных кафе Нижнего Тагила подходящую под описание машину. Тагильчанка смогла запомнить буквы на госномере транспорта мужчин.
Подозреваемые дали признательные показания по данному делу. Также выяснилось, что автомобиль, на котором злоумышленники совершили грабеж, ранее был угнан из села Лая. Автомобиль вернули владельцу.
В отношении жителей поселка Горноуральского возбуждены уголовные дела. Мужчины находятся в следственном изоляторе, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
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