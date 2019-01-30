Устроивший танцы на дороге тагильский блогер может получить штраф до 20 тыс. руб.

Правоохранительные органы опросили водителей автомобилей, проезжающих во время записывания клипа по проспекту Ленина, и выявили нарушения в действиях тагильского блогера. Водители рассказали, что танец молодого человека и его приятелей действительно препятствовал движению и создавал угрозу безопасности дорожного движения.

Помимо этого, нижнетагильская полиция с помощью видео выявила нарушения тагильским блогером ПДД. На молодого человека составлены административные протоколы по статьям «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» и «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»