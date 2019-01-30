Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Устроивший танцы на дороге тагильский блогер может получить штраф до 20 тыс. руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd

Устроивший танцы на дороге тагильский блогер может получить штраф до 20 тыс. руб.

Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: Скриншот видео
Читайте
также
Позорные долги, миллионные иски и 43 рубля президенту: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: баян, сказы Бажова и «Зеленая книга»
Романов, Лисина, Петров и Потанин: приставы требуют долги с депутатов тагильской думы