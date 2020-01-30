На мосту в Нижнем Тагиле катафалк врезался в КамАЗ

Авария произошла примерно в 13:30. По данным очевидцев, похоронный кортеж врезался в снегоуборочный КамАЗ. На месте происшествия работают скорая, ГИБДД и спасатели. О пострадавших не сообщается. В отделе пропаганды ГИБДД оперативный комментарий TagilCity.ru предоставить не смогли.