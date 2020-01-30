На мосту в Нижнем Тагиле катафалк врезался в КамАЗ
Сегодня, 15:24ПроисшествияФото: Скриншот c онлайн-камеры СетиТагила
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Сегодня, 30 января, на улице Космонавтов в районе моста между Выей и Красным Камнем случилось ДТП, сообщают очевидцы аварии в группе во ВКонтакте «МДПС Нижний Тагил».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Авария произошла примерно в 13:30. По данным очевидцев, похоронный кортеж врезался в снегоуборочный КамАЗ. На месте происшествия работают скорая, ГИБДД и спасатели. О пострадавших не сообщается. В отделе пропаганды ГИБДД оперативный комментарий TagilCity.ru предоставить не смогли.
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Напомним, 4 декабря прошлого года 18-летний водитель «Хендай» на том же месте въехал в столб. В результате ДТП молодой человек скончался.
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