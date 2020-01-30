Ребенок, постиранный жительницей Талицы в машине, родился живым
Сегодня, 16:33ПроисшествияФото: pixabay.com
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Судмедэксперты установили, что новорожденный младенец, которого 31-летняя мать постирала в машине, родился живым, сообщает Знак со ссылкой на Талицкий отдел следственного управления СКР по Свердловской области.
Смерть ребенка наступила в результате травм, несовместимых с жизнью. В том числе и от асфиксии вследствие утопления.
Следователи намерены подать ходатайство на проведении для матери погибшего младенца психолого-психиатрической экспертизы. Необходимо установить степень ее вменяемости.
Напомним, о происшествии в Талице стало известно 25 января. В местных пабликах появилась информация, что женщина, у которой начались преждевременные роды, постирала родившегося младенца в машине-автомате. Она утверждала, что ребенок родился мертвым.
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