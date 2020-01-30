Ребенок, постиранный жительницей Талицы в машине, родился живым

Смерть ребенка наступила в результате травм, несовместимых с жизнью. В том числе и от асфиксии вследствие утопления.

Следователи намерены подать ходатайство на проведении для матери погибшего младенца психолого-психиатрической экспертизы. Необходимо установить степень ее вменяемости.