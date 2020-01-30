Трое свердловских слесарей подозреваются в похищении из банков 2,6 миллионов долларов

Банда действовала в разных регионах России. По версии следствия, злоумышленники заключали с банками договоры на аренду ячеек, используя при этом поддельные документы. Когда сотрудник банка выходил из депозитария, подозреваемые с помощью пластилина снимали слепки ключей. После они снова возвращались в банк и при помощи дубликатов похищали содержимое ячеек.