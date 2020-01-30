Трое свердловских слесарей подозреваются в похищении из банков 2,6 миллионов долларов
Сегодня, 17:15ПроисшествияФото: mvdmedia.ru
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Правоохранительные органы задержали трех слесарей из Свердловской области, которые подозреваются в хищении из банков 2,6 миллионов долларов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Банда действовала в разных регионах России. По версии следствия, злоумышленники заключали с банками договоры на аренду ячеек, используя при этом поддельные документы. Когда сотрудник банка выходил из депозитария, подозреваемые с помощью пластилина снимали слепки ключей. После они снова возвращались в банк и при помощи дубликатов похищали содержимое ячеек.
При обыске у подозреваемых найдена 35 миллионов рублей и дубликаты ключей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере.
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