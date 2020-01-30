В Нижнем Тагиле в ДТП с участием катафалка пострадали три человека
Сегодня, 18:09ПроисшествияФото: МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил
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В столкновении машины ритуальной службы и КамЗА, которое произошло 30 января в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов, пострадали три человека, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что 28-летний водитель за рулем автомобиля Mercedes врезался в стоящий на ремонте грузовик. В результате ДТП пострадали водитель катафалка и два пассажира, их госпитализировали в больницу.
На мосту в Нижнем Тагиле катафалк врезался в КамАЗ
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