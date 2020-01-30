Житель Ревды до смерти забил мужчину из-за кроссовок
В Ревде вынесен приговор местному жителю, напавшему на прохожего из-за кроссовок, сообщает региональная прокуратура.
8 октября 2019 года 19-летний местный житель, находясь в нетрезвом виде в одном из дворов, заметил, что у прохожего из кармана выпал сотовый телефон. Ревдинец подобрал телефон, в последствии распорядился им по своему усмотрению, сумма ущерба составила 3,3 тысячи рублей. Также у него возник умысел завладеть кроссовками прохожего. Он напал на мужчину, нанес ему несколько ударов по голове и завладел его обувью стоимостью 3,8 тысячи рублей. Потерпевший от полученных травм скончался.
Нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение по статьям «Кража», «Разбой», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет 20 дней в колонии строгого режима.