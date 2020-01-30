Житель Ревды до смерти забил мужчину из-за кроссовок

8 октября 2019 года 19-летний местный житель, находясь в нетрезвом виде в одном из дворов, заметил, что у прохожего из кармана выпал сотовый телефон. Ревдинец подобрал телефон, в последствии распорядился им по своему усмотрению, сумма ущерба составила 3,3 тысячи рублей. Также у него возник умысел завладеть кроссовками прохожего. Он напал на мужчину, нанес ему несколько ударов по голове и завладел его обувью стоимостью 3,8 тысячи рублей. Потерпевший от полученных травм скончался.