На Урале 14-летнего подростка подозревают в «минировании» детских садов и школ

В Камышлове в лже-минировании школ и детских садов подозревают семиклассника.

В Камышлове 18 января сообщения о минировании пришло в две школы, 26 января — в детские сады. Полиция на местах провела тщательную проверку, но ничего подозрительного на объектах сотрудники правоохранительных органов не нашли. Предполагаемым «минером» оказался 14-летний ученик седьмого класса лицея № 5. О его задержании рассказали «КП-Екатеринбург» родители мальчика. Они уверены, что их сын ни в чем не виноват и говорят, что им не предоставили доказательств. По словам матери, 28 января к ним домой пришли полицейские и попросили проверить историю браузера на телефоне и ноутбуке сына. Убедившись, что там ничего нет, оперуполномоченныне ушли. Также мать предполагаемого минера рассказала, что 29 января полицейские пришли в школу, мальчика вывели с урока и два часа допрашивали. Только потом ему разрешили позвонить матери. Ребенок позвонил весь в слезах, сказал, что его подозревают в экстремизме. То есть они несовершеннолетнего допрашивали без присутствия законного представителя! Потом у него изъяли телефон, ноутбук и роутер,пояснила мать. Обвинения мальчику еще не предъявили, но он уже достиг возраста уголовной ответственности. В силовых структурах сообщили, что по фактам лже-минирования были возбуждены два уголовных дела, но пока они оба являются бесфигурнатными. Мать несовершеннолетнего намерена обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить законность действий сотрудников полиции. Отец мальчика уверен, что происходящее связано с тем, что сына давно пытаются выгнать из лицея, так как он плохо учится и прогуливает уроки. Он хороший мальчик, но двоечник. Он живет в своем мире, смотрит аниме, читает книжки. Не стал бы он таким заниматься!считает отец. Напомним, 27 января в Екатеринбурге также появились сообщения о «минировании» как минимум пяти детских садиков. На Урале неизвестный массово «минирует» детские сады

