Пассажиру стало плохо: в Кольцово экстренно приземлился самолет рейса Сеул — Варшава

Пассажиру стало плохо: в Кольцово экстренно приземлился самолет рейса Сеул — Варшава

Сегодня, 19:02ПроисшествияPhoto: пресс-служба аэропорта Кольцово
В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» из-за состояния здоровья пассажира совершил экстренную посадку самолет, летевший из Южной Кореи в Польшу.

30 января Boeing-787-8 Dreamliner экстренно приземлился в Кольцово. Одному из пассажиров стало плохо, его сняли с рейса, пишет E1.

Как пишет пресс-служба Кольцово в Instagram, самолет такого класса не частый гость в Екатеринбурге. Судно имеет высокий класс и занимается магистральными перевозками. Польская авиакомпания LOT имеет в своем распоряжении восемь самолетов подобного класса.

Напомним, 23 января в Бишкеке самолет, вылетевший в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неисправности.

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