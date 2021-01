В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» из-за состояния здоровья пассажира совершил экстренную посадку самолет, летевший из Южной Кореи в Польшу.

30 января Boeing-787-8 Dreamliner экстренно приземлился в Кольцово. Одному из пассажиров стало плохо, его сняли с рейса, пишет E1. Как пишет пресс-служба Кольцово в Instagram, самолет такого класса не частый гость в Екатеринбурге. Судно имеет высокий класс и занимается магистральными перевозками. Польская авиакомпания LOT имеет в своем распоряжении восемь самолетов подобного класса. Напомним, 23 января в Бишкеке самолет, вылетевший в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неисправности. Вылетевший в «Кольцово» самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

