В Екатеринбурге после пожара четверо детей и один взрослый попали в больницу

В Екатеринбурге после пожара четверо детей и один взрослый попали в больницу

Сегодня, 11:42ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге пять человек госпитализированы в больницу в результате пожара, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на улице Калинина, 74 поступило на пульт диспетчеру в 8.12. Горела квартира на первом этаже двухэтажного дома на площади 12 квадратных метров.

Пожарные из огня спасли 10 человек, из них четверо детей. Девять спасённых вывели звенья газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств, один спасён с помощью трёхколенной лестницы с балкона на втором этаже. Кроме того, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались шесть человек.

В тушении были задействованы семь единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Они потушили возгорание через 40 минут.

В результате пожара пять человек из горящей квартиры, четверо из которых дети, госпитализированы в больницу. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 29 января в Нижнем Тагиле из здания поликлиники на Липовом тракте из-за задымления было эвакуировано более 500 человек.

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