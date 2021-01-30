В Екатеринбурге после пожара четверо детей и один взрослый попали в больницу

Сообщение о пожаре на улице Калинина, 74 поступило на пульт диспетчеру в 8.12. Горела квартира на первом этаже двухэтажного дома на площади 12 квадратных метров.
Пожарные из огня спасли 10 человек, из них четверо детей. Девять спасённых вывели звенья газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств, один спасён с помощью трёхколенной лестницы с балкона на втором этаже. Кроме того, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались шесть человек.
В тушении были задействованы семь единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Они потушили возгорание через 40 минут.
В результате пожара пять человек из горящей квартиры, четверо из которых дети, госпитализированы в больницу. Причина пожара устанавливается.
Напомним, 29 января в Нижнем Тагиле из здания поликлиники на Липовом тракте из-за задымления было эвакуировано более 500 человек.