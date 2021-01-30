В Нижнем Тагила на Вагонке загорелась баня

В Нижнем Тагила на Вагонке загорелась баня

Сегодня, 19:17ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на улице Челябинская загорелась баня во дворе частного жилого дома.

30 января загорелась баня на улице Челябинская. О происшествии рассказал очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил». На фото видно, как горит здание на участке жилого дома. Огонь виден сквозь все просветы здания в стенах и крыше.

Photo:«Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

На месте происшествия находятся сотрудники пожарной бригады.

Напомним, 29 января в Нижнем Тагиле сотни человек были эвакуированы из здания больницы на Липовом тракте. Пожарные вывели 530 человек, из них 300 пациентов. Пострадавших нет. Как выяснилось, произошло задымление из-за короткого замыкания в электрощитке.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
Вагонкапожарбаняпожары в Свердловской областиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы