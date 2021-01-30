В Нижнем Тагила на Вагонке загорелась баня

Напомним, 29 января в Нижнем Тагиле сотни человек были эвакуированы из здания больницы на Липовом тракте. Пожарные вывели 530 человек, из них 300 пациентов. Пострадавших нет. Как выяснилось, произошло задымление из-за короткого замыкания в электрощитке.