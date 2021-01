В Нижнем Тагила на Вагонке загорелась баня

В Нижнем Тагиле на улице Челябинская загорелась баня во дворе частного жилого дома.

30 января загорелась баня на улице Челябинская. О происшествии рассказал очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил». На фото видно, как горит здание на участке жилого дома. Огонь виден сквозь все просветы здания в стенах и крыше. Photo: «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» На месте происшествия находятся сотрудники пожарной бригады. Напомним, 29 января в Нижнем Тагиле сотни человек были эвакуированы из здания больницы на Липовом тракте. Пожарные вывели 530 человек, из них 300 пациентов. Пострадавших нет. Как выяснилось, произошло задымление из-за короткого замыкания в электрощитке. В Нижнем Тагиле более 500 человек были эвакуированы из поликлиники на Липовом тракте

