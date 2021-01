В Нижнем Тагиле на улице Отечественная сгорел жилой дом, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пуль оператора 30 января в 11.03. Горел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. В результате происшествия были повреждены крыша, стены и чердачное перекрытие. К тушению были привлечены силы 17 пожарных и четырех единиц специальной техники. О пострадавших не сообщается. Видео пожара выложили подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». Video: «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте» Напомним, 30 января в Нижнем Тагиле на Вагонке загорелась баня на улице Челябинская. В Нижнем Тагила на Вагонке загорелась баня

