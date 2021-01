В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов Nissan снес ограждение и остался без колеса

В Нижнем Тагиле на Вые водитель Nissan повредил ограждение на улице Космонавтов. От удара у автомобиля отвалилось колесо.

Очевидцы сообщили о ДТП на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Photo: «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» На снимках видно, что автомобиль снес ограждение. От удара у него повреждена передняя часть — погнулся капот, крыло и отвалилось колесо. В Отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали, что происшествие случилось 30 января в 00.20. Водитель 1971 года рождения допустил наезд на препятствие. Транспортное средство получило механические повреждения, рассказали в ГИБДД. По информации полицейских, в ДТП никто не пострадал. Напомним, 26 января в Нижнем Тагиле водитель Hyudnai Elantra не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Мерседесом», который врезался в «Митсубиси паджеро». В аварии никто не пострадал. Выехал на встречку: в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись три иномарки

