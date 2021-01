На трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой иномарка врезалась в Камаз. От удара была повреждена передняя часть легкового автомобиля.

Происшествие случилось 28 января около 19.30 на Салдинском шоссе. Вишневый «Рено Сандеро» столкнулся с грузовиком Камаз, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Photo: «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» От удара пострадала передняя часть иномарка. На фотографии видно как полностью смят моторный отсек автомобиля, разбито лобовое стекло. Напомним, 29 января в Каменске-Уральском «Лада» врезалась в Камаз. В результате ДТП погибла 19-летняя девушка. Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы. Одна погибла, четверо пострадали: в Каменске-Уральском «Лада» въехала в КАМАЗ

