12-летний ребенок задержан за попрошайничество в Екатеринбурге

Задержание осуществили сотрудники ДПС 29 января. Ребенок выпрашивал у водителей деньги в районе развязки Халтурина-Техническая. Сотрудники ПДН установили, что мальчик живет с матерью и двумя сестрами на улице Минометчиков.
Пока родительница ехала за своим сыном, ребенка поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. По приезду мать была привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе УМВД областной столицы.