12-летний ребенок задержан за попрошайничество в Екатеринбурге

12-летний ребенок задержан за попрошайничество в Екатеринбурге
12-летний ребенок задержан за попрошайничество в Екатеринбурге
Вчера, 23:41ПроисшествияФото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали 12-летнего мальчика, который занимался попрошайничеством на проезжей части.

Задержание осуществили сотрудники ДПС 29 января. Ребенок выпрашивал у водителей деньги в районе развязки Халтурина-Техническая. Сотрудники ПДН установили, что мальчик живет с матерью и двумя сестрами на улице Минометчиков.

Пока родительница ехала за своим сыном, ребенка поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. По приезду мать была привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе УМВД областной столицы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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