12-летний ребенок задержан за попрошайничество в Екатеринбурге

Пока родительница ехала за своим сыном, ребенка поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. По приезду мать была привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе УМВД областной столицы.