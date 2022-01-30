Осужденный за смертельное ДТП уральский следователь обратился к Путину

В нем Онышко называет свое дело сфабрикованным, а решение суда незаконным. Он просит взять президента, главу СКР и генпрокурора РФ свое дело на личный контроль. Как пример фальсификации осужденный следователь указывает то, что в материалах расследования указана видимость на дороге в момент ДТП — 104 метра, тогда как, по его словам, она была не более 20 метров.
Напомним, что ДТП произошло в октябре 2019 года. В дождливую погоду по пути домой с работы около 23.00 Онышко сбил пару, сидевшую на проезжей части без светоотражателей на одежде. Как выяснилось, оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Илья не покинул место ДТП, а пострадавшим была оказана помощь. Тем не менее, пострадавший мужчина скончался в больнице месяц спустя, а следователь был обвинен и осужден за нарушение правил дорожного движения, приведшим к смерти человека.
Напомним, брат погибшего просил не наказывать Онышко реальным сроком, рассказав об асоциальным образе жизни своего родственника.