Осужденный за смертельное ДТП уральский следователь обратился к Путину

Осужденный за смертельное ДТП уральский следователь обратился к Путину
Осужденный за смертельное ДТП уральский следователь обратился к Путину
Вчера, 23:56ПроисшествияФото: Скриншот с видео Youtube
Уральский следователь Илья Онышко, осужденный на 2 года колонии-поселения за смертельное ДТП, записал видеообращение к Владимиру Путину, Александру Бастрыкину и Игорю Краснову.

В нем Онышко называет свое дело сфабрикованным, а решение суда незаконным. Он просит взять президента, главу СКР и генпрокурора РФ свое дело на личный контроль. Как пример фальсификации осужденный следователь указывает то, что в материалах расследования указана видимость на дороге в момент ДТП — 104 метра, тогда как, по его словам, она была не более 20 метров.

Напомним, что ДТП произошло в октябре 2019 года. В дождливую погоду по пути домой с работы около 23.00 Онышко сбил пару, сидевшую на проезжей части без светоотражателей на одежде. Как выяснилось, оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Илья не покинул место ДТП, а пострадавшим была оказана помощь. Тем не менее, пострадавший мужчина скончался в больнице месяц спустя, а следователь был обвинен и осужден за нарушение правил дорожного движения, приведшим к смерти человека.

Напомним, брат погибшего просил не наказывать Онышко реальным сроком, рассказав об асоциальным образе жизни своего родственника.

Материалы по теме:
Владимир ПутинВидеообращениеследовательсмертельное дтппьяные
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы