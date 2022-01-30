Скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев

Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве, после окончания школы поступил во ВГИК. Он был известен зрителям по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и другим кинолентам. Дата и время прощания с артистом пока не сообщаются.