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ГИБДД ищет очевидцев аварии с участием автобуса Ssang Yong, насмерть сбившего человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД ищет очевидцев аварии с участием автобуса Ssang Yong, насмерть сбившего человека

30 марта 2012, 10:10Происшествия
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