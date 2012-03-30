ГИБДД ищет очевидцев аварии с участием автобуса Ssang Yong, насмерть сбившего человека

Водитель Ssang Yong допустил наезд на двух пешеходов, стоявших на проезжей части, и на стоявший автомобиль Тойота-Королла. Пострадавшие с места происшествия были доставлены в Демидовскую ЦГБ, где от полученных травм один из них скончался.