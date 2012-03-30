ГИБДД ищет очевидцев аварии с участием автобуса Ssang Yong, насмерть сбившего человека
30 марта 2012, 10:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, ДТП произошло вечером 27 марта на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил.
Водитель Ssang Yong допустил наезд на двух пешеходов, стоявших на проезжей части, и на стоявший автомобиль Тойота-Королла. Пострадавшие с места происшествия были доставлены в Демидовскую ЦГБ, где от полученных травм один из них скончался.
Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по адресу: г. Н. Тагил, пр. Мира, 57а, кабинет 13 или по телефону 97-65-86.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей