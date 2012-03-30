Нижнетагильские полицейские задержали крупные партии героина – 85 и 100 грамм (ВИДЕО)
Как сообщает пресс-служба Нижнетагильского УМВД, 28 марта сотрудники уголовного розыска и отдела полиции №17 изъяли сразу две крупные партии наркотика.
Сначала в подъезде дома по Парковой улице был задержан 39-летний тагильчанин. При досмотре полицейские обнаружили у него 85 граммов вещества, оказавшегося героином, и электронные весы. Полицейские установили, что мужчина четырежды судим, в том числе и за сбыт наркотиков. Сейчас против него возбудили еще одно уголовное дело, за хранение наркотических средств в особо крупном размере.
Удачно завершилась и подобная операция на территории Тагилстроевского района. Ночью, у дома по адресу Садовая, 2, был задержан автомобиль BMW, за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения. В салоне под водительским сидением сотрудники уголовного розыска обнаружили электронные весы и сверток с наркотиками. Проведенные экспертами исследования подтвердили изъятие почти 100 граммов героина и курительной смеси, в состав которой входит спайс JWH-18, вес его составил 0,52 грамма. Это дало основания для возбуждения уголовного дела. Мужчина арестован.
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Видеоматериалы предоставлены фондом «Город без наркотиков»
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