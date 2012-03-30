Нижнетагильские полицейские задержали крупные партии героина – 85 и 100 грамм (ВИДЕО)

Сначала в подъезде дома по Парковой улице был задержан 39-летний тагильчанин. При досмотре полицейские обнаружили у него 85 граммов вещества, оказавшегося героином, и электронные весы. Полицейские установили, что мужчина четырежды судим, в том числе и за сбыт наркотиков. Сейчас против него возбудили еще одно уголовное дело, за хранение наркотических средств в особо крупном размере.