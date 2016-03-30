В Екатеринбурге суд приговорил к 4 годам заключения бизнесмена, похитившего 60 млн рублей у бизнес-партнёра

Бизнесмен Сергей Маркин был задержан ещё в 2014 году с поддельными документами. Тогда полицейские установили подлинную личность задержанного. Оказалось, что он уже год считался убитым, а до своей «смерти», задержанный был приговорён судом к наказанию за мошенничество.

В 2010 году Сергей Маркин предложил одному из екатеринбургских топ-менеджеров компании Мегафон создать совместный бизнес в Красноярском крае. Топ-менеджер согласился вложить в предприятие инвестиции. Они составили 60 миллионов рублей.

Но вместо строительства лесопромышленного предприятия Сергей Маркин скрылся с деньгами, инсценировав своё похищение и убийство.

Накануне бизнесмен был признан судом виновным в мошенничестве и использовании заведомо подложного официального документа. Сергей Маркин отправится в колонию общего режима на 4 года и два месяца, сообщает E1.ru.