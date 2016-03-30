В Кировграде пьяная женщина зарезала своего мужа

Трагедия развернулась вечером 16 марта. По версии следствия, семейная пара отдыхала и выпивала алкоголь. Как это обычно бывает, «культурный вечер» в компании со спиртными напитками перерос в бытовую ссору. В ходе семейного скандала 54-летняя женщина схватила нож и воткнула его в грудь мужу. Тот погиб на месте.

После убийства обвиняемая позвонила родственникам и сообщила о том, что произошло. Скоро родные приехали к дому, где случилась трагедия, вызвали «скорую» и полицию.

Женщину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

А в Екатеринбурге несколько дней назад молодой человек зарезал свою возлюбленную прямо на улице. После убийства любимой он покончил с собой.