В Нижнем Тагиле на железнодорожном переезде на улице Балакинская сгорела «Волга»
30 марта 2016, 18:00ПроисшествияДенис Таратонов
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Вчера в Нижнем Тагиле на железнодорожном переезде на улице Балакинская из-за неисправности сгорел автомобиль.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина ехал на автомобиле «Волга-3110». Он остановился на переезде перед шлагбаумом. В момент, когда он заглушил двигатель, раздался хлопок. Полчаса спустя, когда проехал состав и открыли шлагбаум, он завел автомобиль. В этот момент под капотом возникло горение. Мужчина вызвал пожарных.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Сгорел моторный отсек, повреждена обшивка салона и передняя панель автомобиля «Волга», -- сообщили редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Причиной пожара называют неисправность узлов и механизмов транспортного средства.
За день до этого на Красном Камне в гараже сгорел автомобиль Nissan.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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