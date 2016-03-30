В Нижнем Тагиле на железнодорожном переезде на улице Балакинская сгорела «Волга»

Мужчина ехал на автомобиле «Волга-3110». Он остановился на переезде перед шлагбаумом. В момент, когда он заглушил двигатель, раздался хлопок. Полчаса спустя, когда проехал состав и открыли шлагбаум, он завел автомобиль. В этот момент под капотом возникло горение. Мужчина вызвал пожарных.